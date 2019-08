Nicola Porcella: "Angie Arizaga era la que llevaba los pantalones en la relación" | VIDEO

Nicola Porcella reveló algunos detalles de lo que fue su romance con Angie Arizaga en el sillón rojo de El Valor de la Verdad. El modelo señaló que 'la negrita' era la que mandaba y la que tenía el control de aquella relación. ¡Aquí los detalles!

En un avance de El Valor de la Verdad, Nicola Porcella contó que Angie Arizaga era la que 'tenía los pantalones' cuando ambos estaban juntos, sin importarle lo que puedan decir de él.

"Me enamoré de ella como no me he enamorado de otra persona. Sin miedo a que me digan lo que me digan, Angie era la que llevaba los pantalones en la relación, Angie era la que mandaba", contó Nicola Porcella en El Valor de la Verdad.

Estas son las preguntas que responderá Nicola Porcella en El Valor de la Verdad

SE RÍE DE ACUSACIONES



Nicola Porcella reapareció entre risas luego de grabar la nueva edición de El valor de la verdad , en la que revelará detalles de su relación con Angie Arizaga y de las acusaciones de agresión que pesan en su contra por un actitud defensiva que quedó registrada en video.



Luego de grabar su participación en el sillón rojo, Nicola Porcella brindó algunas declaraciones a los programas de Latina en los que mostró una actitud relajada y hasta optó por reírse en algunos momentos