ROCHES DEL PASADO. Luego que Paloma Fiuza y Patricio Parodi revelaran cuáles han sido los momentos más bochornosos que les tocó protagonizar en la televisión, el tocó el turno a Angie Arizaga, quien confesó que su peor roche fue cuando le preparó una sorpresa a Nicola Porcella.

“Yo siempre he contado que me vistieron de corazón y he hecho el baile del caballo”, contó la ‘Negrita’ a Sheyla Rojas para su segmento #MiMayorRocheEnTv.

En las imágenes rescatadas por ‘Estas en Todas’ se ve a la chica reality disfrazada como un enorme corazón y bailando el Gangnam Style en pleno reality y frente a la mirada de un joven Nicola Porcella, quien también se mostraba avergonzado.

Angie Arizaga también recordó que se ‘arrochó' al caracterizar a Susy Díaz y a Luis Miguel, en dos musicales para ‘Esto es Guerra'. “Son gajes del oficio, lo pasado pisado, ya está superado”, dijo entre risas.

