UN GRAN CORAZÓN. Nicola Porcella decidió poner su granito de arena en esta pandemia y anunció que será parte de una teletón para construir una planta de oxígeno para los enfermos de coronavirus que no puedan adquirir el elemento vital para recuperarse de la peligrosa enfermedad.

“Me he unido a Casa Huaycos y a Respira Lurín que van hacer una teletón para recolectar fondos para una planta de oxígeno totalmente gratis. Espero que puedan colaborar. Este granito de arena va servir mucho de verdad. No saben lo difícil que es tener un familiar en UCI y no se lo deseo a nadie. Vamos a salir de esta”, dijo el exchico reality en sus historias de Instagram.

Asimismo, recordó la complicada situación que vive al tener a su padre internado en la Unidad de Cuidados Intensivos. “He pasado miles de cosas en la vida de las cuales me he podido levantar y me han hecho más fuerte, pero nunca pensé ver a mi papá en una cama UCI entubado”, indicó Nicola.

En ese sentido, aseguró que no es lo suficientemente fuerte para ver a su papá en esas circunstancias y que no le desea a nadie lo que está viviendo. “Han visto que he estado haciendo un programa en redes y parte de ese programa lo voy a direccionar en ayuda, en poder ayudar a la gente que lo necesita”, aseguró el ex guerrero.

PEDÍA AYUDA PARA CONSEGUIR CAMA UCI

A través de un video de Instagram de marzo pasado, Nicola Porcella pidió ayuda a sus seguidores para conseguir una cama UCI para su padre, quien se encuentra batallando contra el COVID-19.

El exchico reality comentó que no suele hacer este tipo de pedidos a sus fans; sin embargo, ante la emergencia no encontró otra salida.

“Mi gente, cómo están, no soy de hacer estas cosas, los que me conocen saben que no me gusta, soy una persona súper fuerte, pero no tengo otra salida, mi papá está muy mal. Mi papá necesita una cama UCI urgente, estoy moviéndome como loco, mi hermano y yo, y toda la familia”, comentó.

“Les pido que se contacten conmigo si saben de algún lugar, muchas gracias desde ya a todos los que me mandan mensajes, esperemos salir de esto pronto”, añadió.

En solo unos minutos su video cuenta con más de 20 mil reproducciones. En los comentarios, sus fanáticos no han dejado de escribirle mensajes alentadores.

“Fuerza Nico, estamos difundiendo todo lo que podemos”, “Fuerza, todo saldrá bien”, “Fuerza Nico, tu papá saldrá de esta”, “Nicola, mucha fuerza. Dios y mis oraciones está con ustedes”, “Bendiciones para ti y tu familia”, son algunas reacciones.