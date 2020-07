IVANA YTURBE DOS. Nicola Porcella expresó su incomodidad con el apodo con el que lo bautizaron sus colegas en el reality Guerreros.

En una transmisión en vivo, Nicola Porcella contó que sus colegas en el reality Guerreros, una versión mexicana de Esto es Guerra, lo llaman “Princesa Inca”. Al respecto, el exmodelo expresó su rechazo e indicó que prefiere que lo llamen príncipe inca.

“Todo el mundo me molesta, en lugar de decirme el galán inca me dicen princesa inca. Creo que les gusto, no sé”, indica Nicola Porcella sobre las bromas que recibe de parte de sus colegas en reality Guerreros.

ACAPULCO SHORE

Nicola Porcella tendría la mira puesta en ingresar al exitoso reality ‘Acapulco Shore’ de MTV y que lanzó a la fama a Manelyk “Mane” González, Luis Alejandro “Jawy” Méndez, Karime Pindter y Luis ‘El Potro’ Caballero. El integrante de ‘Guerreros 2020’ manifestó al programa Instarándula que le encantaría ingresar al programa mexicano centrado en la obsesión de sus integrantes en la fiesta, el físico y el sexo.

En un vivo que realizó Nicola Porcella respondió a la pregunta que le hizo Samu si le gustaría ingresar a la siguiente temporada de ‘Acapulco Shore’, a lo que el chico reality respondió que sí.

Nicola es parte del reality ‘Guerreros 2020’ en México y ha manifestado su deseo de nacionalizarse mexicano para poder despegar su carrera artística en ese país y así poder, quizás, ingresar a una de las producciones de Televisa.

Nicola Porcella cuenta que se siente fastidiado por el apodo con el que lo llaman en Guerreros

VIDEOS RELACIONADOS

Nicola Porcella vuelve a sugerir que Angie Arizaga le fue infiel para hacerse conocido en México

Nicola Porcella rompe en llanto al escuchar a su hijo decir que lo extraña (TROME)

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Cristian Zuárez sobre Laura Bozzo: “Ella puede usar sus influencias para bien o para mal” | VIDEO

Alejandra Baigorria considera a Mario Irivarren como ejemplo de hombre | VIDEO

Rebeca Escribens sobre la madurez: “Todavía me siento recontra riquísima por adentro y por afuera... ni que decir”