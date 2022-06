SE FUE CON TODO. Nicola Porcella usó sus redes sociales para arremeter, de manera indirecta, contra EEG, programa en el que participó hace varios años y del que salió para luego iniciar una carrera en el mundo de los realities y la actuación en México.

A través de sus historias de Instagram, el chico reality mostró su entusiasmo por haber sido convocado a ‘Reto 4 elementos’, un programa mexicano que iniciará nueva temporada este junio. Sin embargo, también aprovechó para ‘agradecer’ a su extrabajo por haberle cerrado las puertas y así hacer que despegue en otro rubro.

“Un agradecimiento especial a esa productora que me dio la espalda, al canal que habló cosas de mí cuando no sabía la verdad y habíamos hablado, a esas dos marcas grandes que prohibían mi ingreso dejándome sin trabajo para mantener a mi familia. Gracias porque sin ustedes jamás hubiera llegado tan lejos”, escribió Nicola en sus stories.

Por si fuera poco, Nicola Porcella compartió el mensaje de una fan que le aseguró que si se hubiera quedado en EEG seguiría metido en escándalos y chismes, que no le suman a su carrera. “Siempre leyéndolos y agradeciéndoles por sus consejos y apoyo”, indicó el chico reality al lado del mensaje de su seguidora.

“Cuando se cierra una puerta se abre otra. Todo deja una experiencia y sin duda todo pasa por algo, es cierto que hay cosas que pudieron evitarse pero ¿y qué hay de las lecciones aprendidas? sin las miles de puertas y dificultades que pasaste, no hubieras aprendido, mejorado y aceptado tus errores, los cuales te permitirían crecer como persona. ¿qué sería del Nicola ‘capitán de las cobras’? Quizá seguirías ahí, entre las polémicas, chismes y cosas que no te estaban sumando, sin ver lo que del otro lado del mundo te estaba esperando, haz crecido no solo personal, sino profesionalmente ”, acotó la fan.

Nicola Porcella arremete ¿contra EEG?

