El exguerrero Nicola Porcella sorprendió al anunciar que, junto a un grupo de amigos, consiguió llevar víveres a más de 100 familias en el Callao. El modelo compartió fotos y videos en sus redes sociales de lo que fue esta cruzada de ayuda social.

A través de su Instagram, Nicola Porcella agradeció a todos aquellos que se sumaron económicamente y con diversos productos para armar las canastas y ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad.

“Quiero agradecer a este gran grupo humano que desde el momento que nos juntamos se movieron por todos lados para poder llegar a la cuota para comprar los víveres para estas 102 familias del callao.A pesar de del riesgo y de que la mayoría tiene familiares vulnerables se pusieron la camiseta y lograron el objetivo”, escribió Nicola Porcella junto a los videos de la entrega la ayuda.

FELIZ CON NOVELA

Nicola Porcella está feliz porque a partir del lunes 20 se estrenará la novela donde participó, ‘Te volveré a encontrar’, a través de América Televisión. “Se especularon muchas cosas por todo lo que pasó, pero ahora estoy tranquilo y contento. Siempre hablo con Pablo (Heredia) y George (Slebi), con quienes grabé y estamos súper felices de que por fin se emita la historia”, sostuvo Porcella.

“Mucha gente pensó que no aparecería, pero gracias a Dios los problemas quedaron en el pasado, va a pasar más de un año y, en ese momento, yo puse un punto y decidí cambiar muchas cosas en mi vida. Estoy en otra etapa, tranquilo, me ha ido muy bien en la conducción y quiero agradecerle al público por su recibimiento y a quienes me apoyaron”, dijo el guerrero a Trome.