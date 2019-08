Nicola Porcella se defiende: "Nunca hubo intención de maltratar a Angie Arizaga, jamás haría algo así" | VIDEO | FOTOS

Nicola Porcella habló con 'Válgame Dios' donde se defendió de las acusaciones de maltratador de mujeres. Asegura que le pidió disculpas a Angie Arizaga, pero aseguró que "su falta de respeto no fue hacia ella", sino que fue una reacción por el alcohol.



"Lo que pasó fue que ella me cuenta lo que esa persona habló mal de mí. Sé que no fue la manera, pero no fue ninguna falta contra Angie. Estábamos en tragos. Ella me decía que no me meta más en problemas. Mi falta de respeto no fue en contra de Angie, jamás haría algo así y no tendría por qué mentir", dijo Nicola Porcella.



Sobre el episodio en la discoteca, donde él la encara, Nicola Porcella se justificó e indicó que "mi amigo me agarró 3 veces más", pero que solo hablaron de ese tema. Asimismo, indicó que Angie Arizaga se va con él "porque acordamos que esas cosas no se tocan ahí, por eso decidimos irnos. No hubo maltrato".

Nicola Porcella se defiende de acusaciones tras escándalo en discoteca. (Video: Latina)

LE PIDIÓ DISCULPAS A ANGIE



Agregó que Angie Arizaga no es una persona sumisa, porque "ella tiene los pantalones bien puestos" y que la chica reality le reclamó la forma por cómo le habló a la salida de la discoteca. "Cuando Angie me dice por qué le dije eso, le respondí que 'fue por cuidarte para que no te graben'"



En otro momento, Nicola Porcella indicó que Angie no se merece los ataques que está sufriendo. "A Angie la dejan mal parada. Ella no se merece los ataques que estaba sufriendo. Yo le pedí disculpas a Angie por exponerla en una situación así". "Mi mea culpa fue que no debí reaccionar de esa manera. No fue la manera en un lugar público".