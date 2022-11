¿QUÉ FUE? Nicola Porcella figura como fallecido para el Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) y su caso se suma a los otros peruanos y figuras públicas que “están muertos” para el mencionado organismo público.

A través de Instagram, el exchico reality reveló que trató de renovar su DNI, pero que no pudo hacerlo porque “estaba muerto”. No obstante, no dudó en bromear sobre el hecho, incluso, hizo mención al problema que tuvo recientemente con sus vecinos.

“Bueno, estoy un poco preocupado porque según Reniec, estoy penando hace ya bastante tiempo, no sé si soy un espíritu, la verdad que no, no sé qué ha pasado, mis vecinos ya me pusieron veneno”, manifestó.

¿QUÉ PASÓ CON NICOLA PORCELLA?

Según explicó, en el Reniec no aparece la persona que hizo su acta de defunción, solo aparece como fallecido.

“Se llama como un caso de muerto vivo, es un error, no es error de Reniec porque hay un acta. Lo que hacen es mandar una foto mía para comprobar que estoy bien”, expresó.

Finalmente, se informó que el caso de Nicola Porcella se pudo solucionar. “Agradezco a Reniec por revivirme”, agregó.

