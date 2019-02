Nicola Porcella en EVDLV: Guerrero aseguró que no cobrará ni un sol por estar en el programa | VIDEO

El guerrero Nicola Porcella responde en 'El valor de la verdad' sobre la polémica 'fiesta del horror' en Asia donde un para de modelos denunciaron haber sido drogadas. El modelo cuenta su versión de los hechos y segura que no cobraría ni un sol por su participación.



"Yo vengo acá para decir la verdad no para ganar dinero-. Por más que me gustaría tenerlo (dinero), aquí no hay premio, quiero decir la verdad. Voy a intentar pasar todos los niveles sin cobrar el premio", indicó el guerrero.

Nicola Porcella fue presentado como el primer invitado de 'El valor de la verdad' de Beto Ortiz y su presencia generó todo tipo de reacciones en las redes sociales pues muchos consideran que 'será limpiado' de polvo y paja.

El excapitán de los guerreros de 'Esto es Guerra' pasó ayer por la prueba del polígrafo donde respondió alrededor de 100 preguntas, de las cuales 21 serían las elegidas por la producción de 'El Valor de la Verdad' para que Nicola Porcella las responda en el programa que será emitido hoy sábado 16 de febrero.

El polémico reality volvió a las pantallas con uno de los personajes más mediáticos de las últimas semanas, sobre todo desde que se dio a conocer detalles de la famosa 'Fiesta del terror de Asia' donde Poly Ávila y Claudia Meza denunciaron que fueron drogadas tras beber un shot de una bebida alcohólica.