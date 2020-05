¡EL COLMO! En redes sociales se está viralizando unas supuestas declaraciones que Nicola Porcella habría dado a nuestro diario en contra del presidente Martín Vizcarra. Hacemos la aclaración que esto jamás sucedió y que el exchico reality nunca ha dado ese tipo de entrevistas a Trome, por ello hacemos un llamado a los usuarios a no compartir este tipo de ‘Fake News’.

En esta noticia falsa se puede ver que además de poner la foto de Nicola Porcella y Martín Vizcarra, ponen de fondo el logo de Trome para hacer más creíble la publicación, la cual repudiamos.

Incluso, más de un usuario que ha compartido este ‘Fake News’ se ha ido en contra del ex conductor de ‘Todo por Amor’ de Latina, quien no ha dudado en pronunciarse a través de sus redes sociales y ha indicado que se trata de una publicación falsa.

“Obviamente es falso, yo no he declarado nada. Me da pena que haya gente así de verdad, pero bueno, yo estoy tan metido en otra cosa, pero de verdad yo no presto atención. Un montón de gente me está escribiendo y saben, obviamente, que yo jamás me expresaría así, menos teniendo a mi mamá y menos con un tema tan delicado”, dijo Nicola Porcella en sus historias de Instagram e hizo un llamado a sus seguidores a no hacer caso a tales publicaciones.

Nicola Porcella se pronuncia por fake news en redes sociales

PROCEDERÁ PENALMENTE

Horas después y tras recibir mensajes y ataques en sus redes sociales, Nicola Porcella indicó que procederá a denunciar a aquellas páginas que compartieron tales declaraciones, ya que no solo lo están culpando de algo que él nunca dijo, sino también afectando su nombre.

Nicola Porcella denunciará a las páginas que compartieron fake news