YA ES RECONOCIDO EN MÉXICO. Nicola Porcella fue entrevistado en el programa En Boca de Todos donde habló de su carrera como chico reality en México.

Uno de los momentos que recordaron los conductores de En Boca de Todos fue el duro reto que tuvo que enfrentar Nicola Porcella en Guerreros. El chico relity perdió una de las dinámicas del reality y lo sumergieron en agua con hielo.

El reto generó que Nicola Porcella gritará de dolor. Al respecto, Michelle Soifer, quien se encontraba presente en el set de En Boca de Todos, indicó que cuando el chico reality participó en Esto es Guerra también gritaba de esa manera.

“Qué vergüenza, esos gritos los vengo escuchando hace ocho años, por favor, nosotros de vez en cuando nos remojan, pero yo no grito de esa manera”, precisa Michelle Soifer. Nicola Porcella indicó que sus gritos se produjeron porque el agua estaba muy fría. “Sí, he visto que los bañan a ustedes, me alegra que por fin lo hagan con Facundo”, expresó en tono bromista el chico reality.

Nicola Porcella: Sus gritos se vuelven virales en redes sociales (TROME)

Karina Rivera sobre desafortunado comentario de Nicola Porcella

