A través de su cuenta de Instagram, Nicola Porcella envió un tremendo mensaje de reflexión en torno a la depresión que muchos señalan es una indirecta a Luciana Fuster, quien denunció acoso mediático.

Nicola Porcella pidió que dejen de utilizar el tema de la depresión como escudo a sus actos. Momentos antes, Luciana Fuster dijo que tenía miedo de caer en esta enfermedad por los ataques que recibía.

“La depresión no es un juego, dejen de utilizarla como escudo a sus actos que por esa razón la gente no le toma importancia”, escribió Nicola Porcella en su cuenta de Instagram.

Nicola Porcella manda indirecta a Luciana Fuster

COMUNICADO DE LUCIANA FUSTER

Trome comparte líneas abajo el pronunciamiento de Luciana Fuster ante los fuertes cuestionamientos que viene recibiendo:

“Basta, por favor. Me callé mucho tiempo. Intenté normalizar lo que hacen conmigo y con muchas mujeres, excusándolos yo misma con lo que muchos me hicieron creer... “Eres figura pública y tienes que aceptar lo que digan de ti”

No más agresión y maltrato psicológico. No estoy bien, tengo miedo de lo que están haciendo con mi nombre y reputación. Tengo miedo de salir a la calle. Tengo miedo de lo que me pueda hacer por odio. En mi casa no salgo de mi cuarto ni paro de llorar

Es horrible tener que hacer como si estuviera bien e intentar creérmelo. Tengo miedo de caer en depresión. Mi trabajo es en la radio, TV y las redes y tengo que estar sonriendo y con energía siempre. Recibo muchas palabras de odio y ataques a diario.

Tengo derecho a vivir, no solo como yo quiero. Si no que nadie debería poder inventar cosas sobre mi, difamarme, desprestigiarme, ni mucho menos volverme vulnerable y punto de ataque ante un país y demás.