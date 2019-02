Nicola Porcella y Poly Ávila: Estos son los audios que se mandaron tras la 'fiesta del terror' en Asia 

Durante el programa 'Magaly Tv. La firme', la conductora Magaly Medina difundió audios que se enviaron Nicola Porcella y Poly Ávila despues de la 'fiesta de terror' de Asia donde la modelo argentina denunció haber sido drogada.

Magaly Medina invitó a su programa a André Castañeda, quien recogió a Poly Ávila después de la 'fiesta de terror' en Asia; y la Miss Trujillo Claudia Meza, otra denunciante de haber sido drogada, que le mostró los chats que se mandó con la argentina.

En los audios entre Nicola Porcella y Poly Ávila, la modelo indicó que en la 'fiesta del terror' tanto el participante de Esto es Guerra, Alexandra Méndez, La Chama, e Ignacio Baladán "me cuidaron un montón" porque eran las "únicas personas que conocía en la reunión".

Nicola Porcella contestó que él desconocía lo que sucedía en ese momento: "Yo no sabía nada, no entendía nada", indicó el 'guerrero' en el audio que envió a Poly Ávila.

"Yo me he peleado con todo el mundo porque les dije: 'A mí no me van a meter en un chongo'. Yo me cuido hace años por mi hijo, por mi familia, por mi mamá", contó Nicola Porcella.

Según Nicola Porcella, las personas que se encontraban en la fiesta le dijeron que no lo sucedido no fue cómo narró Poly Ávila y que estaba "exagerando".

"Yo tampoco me siento bien (...) que no se mete nada y no puede ser, les dije. Si ustedes quieren hacer sus juegos coj..., jueguen ustedes, (pero) no con nosotros", concluyó Nicola Porcella en el audio que le envió a Poly Ávila.

En un mensaje en Instagram luego de aparecer en 'El Valor de la Verdad' y dar una entrevista a 'Día D', Nicola Porcella indicó que no parará "hasta que este tedioso episodio se esclarezca".



"No hay nada que enseñe más que equivocarse y ser lo suficientemente fuerte para aprender de ello. Muchas gracias por las muestras de apoyo que he recibido en los últimos días, es muy fácil juzgar desde la otra orilla sin conocer todas las versiones y ser señalado solo por ser una persona pública, estoy acostumbrado a ello, sin embargo, creo que es momento de dejar de recibir las balas que no solo me afectan sino a mi familia, por ello, no parare hasta que este tedioso episodio se esclarezca", escribió Nicola Porcella, quien fue invitado por Magaly Medina a su programa para hacer sus descargos.