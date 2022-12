FUE CANJE. Nicola Porcella se presentó en América Hoy y se sinceró sobre su viaje a Qatar. El exchico reality fue encarado por Ethel Pozo, quien recordó que él mismo dijo que haría un enlace desde Doha porque él pagó todo, ante ello reconoció que sí mintió.

“La verdad sí fui con marcas, me llevaron, no quería enlazar porque estaba en Qatar. Lo pagué con mis redes, me llamaron tres marcas y me dijeron para viajar, no me parece nada malo”, expresó.

El exintegrante de EEG expresó que incluso el recorrido en autos de lujo también fue pagado por marcas. “Eso sí lo pagaron, alquilaron, 4 000 soles fue”, agregó.

Nicola Porcella revela que todo su viaje fue canje hasta el hotel

En otro momento, Nicola Porcella reconoció que no gastó 50 mil soles y que las marcas que los auspiciaron le pagaron hasta el hotel de lujo en el que se hospedó en Qatar.

Además de Qatar, Nicola Porcella, Rafael Cardozo y Austin Palao volaron hasta la exótica Dubái.

