Nicola Porcella aseguró que no se borrará el dibujo del hilo rojo que se tatuó junto a su ex pareja ‘Ale’ Campaña, pues le guarda mucho ‘amor y cariño’ a la joven.

“No me voy a borrar el tatuaje, está bien puesto acá , le tengo mucho cariño y amor a Alejandra, fue una etapa muy bonita en mi vida y no tendría por qué borrarme el tatuaje. También le tengo mucho cariño y respeto a su familia, me trataron superbién”, señaló.

¿Siguen teniendo comunicación?

Desde que decidimos dejar la relación por los temas que hablé, no por lo que inventó la gente, decidimos por el momento no estar hablando, a menos que sea algo importante. Igual ella sabe si necesita algo de mí voy a estar ahí y viceversa.

Quizás retomen su relación…

No soy quién para decirlo, uno no sabe lo que puede pasar más adelante.