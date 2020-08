Con un apretón de manos Nicola Porcella y Macky, la capitana de Las Cobras de Guerreros 2020, sellaron la paz y se pidieron disculpas mutuas, a varios días de la polémica surgida por la acusación de una supuesta agresión de ‘Nicoleón’ contra la mexicana, que nunca quedó demostrada.

El reality comenzó con una aclaración y una disculpa tanto de Macky como de Nicola, tras los incidentes ocurridos días atrás al terminar una nueva emisión de Guerreros 2020.

“Quiero pedir una disculpa a Macky, a mi equipo, a la gente de producción y a la gente en su casa, porque no debí llevar este punto hasta ese nivel. Reclamé de una manera que no debí, es mucha pasión la que yo sentía; pero no volver a pasar se los prometo”, afirmó.

Nicola aprovechó la ocasión para agradecer por la oportunidad de ser parte un programa internacional. “Gracias por el apoyo y a dar lo mejor cobras y leones”, afirmó para así iniciar la competencia.

LA ACUSACIÓN CONTRA NICOLA PORCELLA

Recordemos que Nicola Porcella fue acusado de tocar a la capitana de las cobras, sin embargo una vez que se revisaron varias grabaciones, en ninguna imagen se puedo demostrar que eso había pasado.

La acusación afectó seriamente a Nicola Porcella, quien incluso afirmó que tenía ganas de regresarse a Perú.

Jazmín Pinedo le advirtió a Rosángela Espinoza que no tolerará otra falta de respeto. (EEG/ América)

Hermana de La Bibi revela que tomó dióxido de cloro cuando le faltó el oxígeno | TAQD | TROME

TAMBIÉN LEE:

Esto es Guerra: Angie afirmó que tiene a Jota ‘comiendo de su mano’, en duelo de Hip Hop | VIDEO

Jefferson Farfán fue captado dejando en su casa a Yahaira Plasencia tras llegar a Lima desde Rusia | VIDEO

Julio Guzmán rechaza denuncia en su contra: “No voy a aceptar que me involucren con Odebrecht”