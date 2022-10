“Luz de Luna 2″ se encuentra en sus capítulos finales, y el villano de la historia, el actor Nicolás Galindo, no puede ocultar que en esta segunda temporada de la telenovela ha disfrutado más que nunca haciendo maldades al León de la Cumbia y a la pequeña Luz.

“Estoy disfrutando mucho el personaje, me gusta hacer de villano, me parece más divertido en el día a día de grabación y sobre todo, cómo lo ha recibido la gente. Si he logrado ser el villano más odiado me enorgullece, porque significa que estamos haciendo un buen trabajo”, dice el malo Eus de Souza.

¿Y en la calle te han dicho que no hagas sufrir a los protagonistas? Sí, por supuesto. Me preguntan por qué soy tan malo con León, me reclaman que haga sufrir a Luz y cosas por el estilo. Yo tengo que responder que así me escriben los guiones y lo tengo que hacer porque es mi trabajo. Más allá de la anécdota, lo importante es que la gente reconoce el trabajo y es muy cariñosa conmigo.

Hay que resaltar que tus años en la carrera te han dado el oficio para hacer un personaje creíble.

Claro, eso me da a un espaldarazo que el público está recibiendo como esperaba el personaje, se la cree como me dices, eso me deja tranquilo, me da gusto y de verdad, me enorgullece.

A medida que avanza la historia nos vamos enterando la razón por la que Eus es así.

Sí, claro, para nosotros también resulta ser una sorpresa porque no es que tenemos toda la historia escrita, tenemos que ir trabajando sobre la marcha, amoldando el personaje a lo que se va escribiendo. En esta segunda temporada conocemos que el talón de Aquiles de Eus, es que nunca va a poder tener una familia y eso él no lo puede tolerar, a eso se le suma pues la guerra de egos, el orgullo o ganas de ganarle a León.

RESPALDO DEL PÚBLICO

Es impredecible saber cómo le irá a una telenovela cuando se lanza el primer capítulo .

Con Del Barrio, Michelle Alexander siempre da en el clavo, conoce a su público y eso me fascina de ella, sabe muy bien lo que quiere comunicar y cómo lo hará. Pero aún así, cada vez que se estrena un nuevo proyecto es una incertidumbre, es una incógnita cómo le va a ir, si va a ser un éxito o no.

A las dos temporadas de Luz de Luna les ha ido muy bien.

Pero siempre al inicio estuvieron esos nervios que son positivos, pero afortunadamente desde que comenzamos la primera temporada de Luz de Luna hasta que la terminamos la gente nos ha acompañado y lo mismo ha resultado con esta segunda temporada..

Por más plataformas y ofertas en la señal abierta, las telenovelas con el melodrama clásico y sus variantes siempre funcionan .

Es una realidad lo de las plataformas, es el futuro, no hay que tapar el sol con un dedo, pero no estamos aún para decirle chao a la señal abierta o las telenovelas, porque es un género que engancha mucho, sin negar lo otro qué es muy valioso. Me encanta que la gente pueda decidir qué ver y a qué hora verlo.

