¡Se mostró arrepentido! Nolberto Solano rompió su silencio y pidió disculpas luego de protagonizar una bochornosa escena la noche del último jueves, cuando la Policía tuvo que meterse a una lujosa residencia de La Molina para detener a los integrantes de una reunión, entre los que estaba él, luego de que los vecinos se quejaran de ruidos molestos durante la cuarentena y toque de queda por el coronavirus. Por si fuera poco, después se peleó en vivo con el periodista Jaime Chincha, lo ninguneó y se negó a reconocer su falta.

Ya con la cabeza más fría, el exfutbolista se comunció con RPP Noticias e hizo un mea culpa. “Estoy muy arrepentido de todo esto y pido las disculpas del caso. No voy a justificar algo que es una norma, es más, a la Policía ayer la hemos tratado con todo el respeto porque estaban haciendo su trabajo (...) Espero no volver a cometer estos errores”, reconoció.

Por otro lado, también pidió disculpas a Jaime Chincha, a quien le dijo que ‘nadie lo ve', cuando le reprochó por no acatar el toque de queda. “Ayer tuve una conversación un poco acalorada por la situación que viví. Salía de la comisaría con mis hijos... a veces uno con la cabeza caliente toma alguna reflexión diferente. Quiero aprovechar para enviarle mis disculpas a Jaime Chincha, creo que los que me conocen muy bien saben que yo siempre he tratado de manejarme de la mejor manera”, indicó.

Finalmente, resaltó que la reunión a la que asistió ayer no fue una fiesta, sino un almuerzo organizado por una vecina y amiga cercada, al que asistieron, a lo mucho, unas ‘5 o seis personas’.

LA DETENCIÓN

los exfutbolistas Nolberto Solano y Pablo Zegarra fueron intervenidos por la Policía Nacional de La Molina por no respetar el Estado de Emergencia ni la inmovilización social obligatoria. Ambos deportistas se encontraban dentro de una residencia donde, al parecer, había una reunión con varias personas.

Según el programa ‘Magaly TV La Firme’, los vecinos denunciaron que desde las 3 de la tarde se escuchaban ruidos molestos debido a lo alto de la música que salía de la residencia.

Varios oficiales llegaron alrededor de las 8 de la noche y al ver que no les abrían la puerta, uno de ellos trepó la pared para comprobar que dentro de la residencia se desarrollaba una reunión en pleno ‘toque de queda’. Tanto Pablo Zegarra como Ñol Solano y otras personas más fueron trasladadas hasta la comisaría del distrito.

Nolberto Solano fue intervenido por la policía durante Estado Emergencia. (ATV)

PELEA CON JAIME CHINCHA

Nolberto Solano fue entrevistado por el periodista Jaime Chincha en RPP Noticias tras su intervención, sin embargo, lo que iba a ser una explicación tranquila terminó en una discusión en donde el exfutbolista ninguneó al reportero, porque “a ti nadie te conoce, a ti nadie te ve” y culpó a Magaly Medina de no dejarlo defenderse.

“Estaba en mi casa con mis hijos y lo único que hice fue ir a la casa de mi vecina, estuve en la casa de ella, reunidos. No hubo fiesta, porque para haber fiesta, primeramente tiene que haber bulla, música psicodélica. Solo eramos un montón de amigos y ahí hemos estado departiendo y luego escuchamos que alguien se quejó de la bulla (se ríe) por un parlante de menos de medio metro”, sostuvo .

Jaime Chincha le indicó que no puede salir de su casa por el estado de emergencia pero el exfutbolista se puso a la defensiva y empezó una discusión.“No te victimices, claro porque a ti no te ven pues, a ti no te conocen. A lo que voy es que no busquen alarmar más que ya es un problema que lo sabemos todos”.

Nolberto Solano se pelea con Jaime Chincha tras violar cuarentena | Twitter | TROME