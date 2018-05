Ojitos hechiceros: ‘Estrella’ y ‘Juli’ se casan [VIDEO y FOTOS]

‘El amor triunfó’, dijeron ‘Juli’ (Sebastian Monteghirfo) y ‘Estrella’ (Melissa Paredes ), quienes sellaron su amor casándose en la playa, escena que veremos esta noche en ‘Ojitos hechiceros’.

“Ya nos tocaba ser felices, el público quería vernos juntos. La boda fue emocionante, súper linda, romántica”, dijo Melissa.



Tuvieron que vencer muchos obstáculos para estar juntos...

Sí, de hecho ‘Estrella’ y ‘Juli’ han pasado por un montón de cosas, que les impedían estar juntos y ser felices, pero lo lograron.



Este será su final feliz...

Ojalá que el amor triunfe, vamos a ver qué pasa. Todos esperamos que este sea nuestro final feliz.



La boda con el ‘Juli’ fue en la playa, igual que la tuya con Rodrigo Cuba.



Justo le comenté a Sebastian que me casé igual y me hizo recordar la boda con mi esposo. Esa escena me trajo lindos recuerdos.

Por su parte, Sebastian expresó su alegría por el desarrollo de esta escena.



“Por fin estamos juntos y es un amor que nació de niños… aún no sabemos qué va a pasar, eso nos angustia un poco, porque está ‘Joa’, ‘Clarisa’, la misma ‘Sabrina’, definitivamente hay gente que quiere interrumpir nuestro amor”, señaló.



¿Qué te decía la gente en la calle?

Que deje de llorar y luche por ‘Estrella’, porque nuestro amor es bonito. La gente está enganchada con el romance de ‘Juli’ y ‘Estrella’.



¿Cómo fue la boda en la playa?

La verdad, muertos de frío (risas)… y ayer le comenté a mi esposa que es la tercera vez que contraigo matrimonio en ficción y aún no me caso con ella. (M.Casas)