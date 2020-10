Olenka Cuba rompió su silencio tras los cuestionamientos que recibió entorno a la pensión de alimentos que Leonard León que le deposita mensualmente para su menor hijo. Al respecto, dice que el cantante no cumple en su totalidad con el monto pactado, pero entiende su situación por ‘la pandemia’.

A través de su cuenta de Instagram, Olenka Cuba respondió a las interrogantes de sus seguidores y precisó que, a pesar de que Leonard no cump´le como debe ser con su hijo, el dinero que le entrega es suficiente para su alimentación.

“Para que él deje de ver a mi hija tendría que negársela y aprovecharme de ponerle condiciones. Leonard siempre ha cumplido. que ahora no me cumpla a la totalidad es porque sé cuál es su condición. Al menos cumple con lo poco que puede que es lo primordial, la alimentación. Para los lujos no estamos nadie, la situación de todos ha cambiado y ese cuento tiene años”, escribió Olenka Cuba en su cuenta de Instagram.

Leonard León niega infidelidad a Olenka Cuba | Mujeres al Mando | TROME

Como se recuerda, Karla Tarazona le recomendó a Leonard León que vaya al psiquiátrico y que se ‘convierta en mil oficios’ para obtener dinero pues la crisis los ha afectados a todos por igual.

“Todos hemos sido afectados por la pandemia, pero yo me puse a trabajar duro en vez de salir a dar lástima o llorar. La plata se trabaja, no llega sola. Yo vendí mascarillas, lavé carros y ahora vendo proteínas”, dijo Karla Tarazona a Trome.

Olenka Cuba, Karla Tarazona la inimicó e indicó que sigue “enfocada en lo suyo y trabajando”. “No soy como otras mujeres que esperan sentadas a que un hombre las mantenga. Si tengo la vida que tengo es porque trabajo. No soy conformista”, puntualizó