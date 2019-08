Olenka Zimmermann tras su salida de 'Al Sexto Día': "Ni me avisaron, fui yo quien tuve que preguntar"

La exconductora de 'Al Sexto Día', Olenka Zimmermann, compartió un extenso mensaje a través de Instagram luego que sus seguidores le dejaran muchos mensajes tras el debut de Mónica Cabrejos como su reemplazo.

Los fans de la modelo lamentaron su salida y le preguntaron por qué se dio de un momento a otro sin anunciarlo antes. Además, criticaron a su reemplazo y consideraron que el programa ya no es igual sin ella.

Uno de los fans le preguntó directamente: 'Me sorprendió no verte después de 9 años, no es justo. Bendiciones'. Por ese motivo, Olenka Zimmermann respondió de esta manera: "No es justo. Con decirte que ni me avisaron. Fui yo quien tuve que preguntar. Que se jodan"

Olenka Zimmermann sobre el estreno de Mónica Cabrejos en 'Al Sexto Día' (Fuente: Instagram) Olenka Zimmermann sobre el estreno de Mónica Cabrejos en 'Al Sexto Día' (Fuente: Instagram)

Luego de contestar algunos comentarios más a sus seguidores, la modelo optó por escribir un mensaje más largo, asegurando que más adelante se explayaría y contaría más detalles de lo ocurrido.

"Para mí, el respeto al televidente, a ustedes es fundamental. Se merecen una explicación. Evidentemente, quienes compraron el programa no sabían cómo justificar estos cambios abruptos, sin quedar mal con nuestros seguidores de casi 9 años que nos han visto desde el principio comprometidos a pesar de los escasos recursos en hacer un programa para adultos con calidad, diferencia y mucho corazón", escribió.

Olenka Zimmermann sobre el estreno de Mónica Cabrejos en 'Al Sexto Día' (Fuente: Instagram) Olenka Zimmermann sobre el estreno de Mónica Cabrejos en 'Al Sexto Día' (Fuente: Instagram)

En tanto, Mónica Cabrejos no se ha pronunciado por la salida de su antecesora ni por las críticas que ha recibido. En sus redes sociales, la nueva conductora publicó un mensaje que podría ser para sus detractores.

"La sociedad es tan hipócrita que lo que a la hombre le aplauden, a la mujer se lo critican". Sus seguidores aplaudieron su nueva faceta en TV y le pidieron que sea ella misma en 'Al Sexto Día', sin importarle los comentarios negativos.