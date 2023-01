La cantante Olga Tañón se vio obligada a postergar por segunda vez el concierto que tenía pactado ofrecer en Perú este 28 de enero en la Explanada del Parque de la Exposición, así lo dio a conocer la productora encargada de traer a la artista en un comunicado difundido en sus redes sociales.

“Por medio de la presente, comunicamos la postergación del concierto de Olga Tañón debido a los momentos difíciles que viene atravesando nuestro país en estos días”, indicó en un inicio la empresa.

“Si bien es cierto, estaba todo listo para recibir a nuestra querida artista Olga Tañón este fin de semana, lamentablemente y de forma responsable, velando por la seguridad de todos, la productora se ve en la difícil decisión de postergar el show y la artista respalda nuestra decisión al mismo tiempo que reiteró su compromiso de presentar su espectáculo a la mayor brevedad posible”, acotó.

Por su parte, la intérprete de ‘Es Mentiroso’ también se pronunció y lamentó la situación que enfrenta el Perú, además de solidarizarse con la población. “Siento muchísimo la situación actual, por la cual está atravesando este gran país al cual aprecio y respeto. Tengan la certeza que estaremos presentando nuestro espectáculo lo antes posible”, declaró Olga Tañón.

En cuanto a las tickets vendidos, la productora aseguró a los fans que estas serán válidas para la nueva fecha, respetando la misma zona seleccionada. Asimismo, señaló que los que tengan alguna duda o consulta, pueden, “hacerlo a través del correo consultas@bnuepass.pe”.

Olga Tañón se sincera y revela que sufrió parálisis facial

SIN PELOS EN LA LENGUA. En un live que hizo en su cuenta oficial de Instagram, la cantante Olga Tañón decidió responder a los cuestionamientos que recibe constantemente por no saber maquillarse las cejas.

La intérprete de “¡Basta ya!” explicó que el único motivo por el que no se maquilla es porque sufrió una parálisis facial severa cuando tenía solo 17 años.

“Se me paralizó toda una parte de la cara. No me lo sé hacer (maquilla)… Hay gente que a veces dice; ‘Oye abre más un ojo que el otro’. Miren, a veces no puedo, porque bien quedé yo. Tengo a mucha gente que conozco, no precisamente amistades, que han padecido de parálisis facial y se han quedado completamente afectados, y que no han vuelto a cerrar un ojo. Eso es terrible” , dijo la intérprete conocida popularmente como “La mujer de fuego”.

