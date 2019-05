Olga Zumarán: "Jamás me fijaría en un chibolo, me gustan de 55 años para arriba"

La destacada actriz y exreina de belleza Olga Zumarán festejó su cumpleaños número 59 y contó que está solterita, pero aclaró que jamás se ‘fijaría en un chibolo’, porque prefiere los hombres maduritos.



“Estoy contenta por todo lo que estoy viviendo, tengo proyectos para regresar a la radio y estoy trabajando como coach, porque soy psicóloga de profesión, así que espero que todo me siga yendo bien”, indicó Olga Zumarán.



¿Cuántos años cumple?

Base cinco, por ahí. Estoy en un momento tranquilo de mi vida, mi hija ya tiene 18 años, mi salud va bien y se vienen proyectos bien lindos.



¿Soltera o comprometida?

Sola, soltera y con muchos amigos, pero nada de ‘marinovios’.



Pero no le deben faltar los galanes...

No doy apertura, no abro las puertas ni ventanas, ahí nomás.



¿Eres una mujer exigente?

Sí. Ya no soy tan tolerante y eso me limita a tener una relación, porque hay que tener bastante paciencia, sin embargo, no le cierro las puertas al amor, aunque no es mi prioridad por el momento. Estoy enfocada en mi familia, trabajo, hija y en sentirme bien.



Tuvo una relación larga con el papá de su hija, pero luego se separaron... ¿Se llevan bien?

Sí. Estuvo en mi almuerzo de cumpleaños. Estuvimos 14 años y tenemos una relación cordial.



¿‘Chibolos’ o prefiere ‘maduritos’?

Jamás me fijaría en un chibolo, me gustan de 55 (años) para arriba.