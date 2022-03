TESTIMONIO DE VIDA. La actriz Olga Zumarán fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino en octubre del 2021. Actualmente, ya se encuentra totalmente recuperada; no obstante, narró cómo se sintió cuando le dieron su diagnóstico.

“Estuve muy preocupada. Cuando te dicen que tienes algún problema relacionado con el cáncer, lo primero que uno piensa es en la muerte. En primera instancia, el médico me dijo que tenía que hacer una biopsia. Así de trágico lo sentí”, dijo a La República.

Asimismo, contó que le aconsejaron no decir que tenía cáncer de cuello uterino, pero ella se negó, ya que recalcó que como mujer debemos luchar contra los estigmas.

“A mí me han dicho que no diga mi nombre, que para qué estoy saliendo a los medios, contando de que estoy enferma de cáncer al útero. Yo no tengo por qué tener vergüenza ni ninguna mujer, sino al contrario: tenemos que luchar”, expresó.

Olga Zumarán recomienda a las mujeres asistir a un ginecólogo sanas

El cáncer de cuello uterino es la segunda muerte por cáncer en mujeres peruanas. Ante ello, la exreina de belleza instó a todas las féminas a realizarse chequeos permanentes, los cuales ayudan a detectar la enfermedad a tiempo.

“Yo sé que puedo ser una influencia para las personas, que no tengan vergüenza y se hagan sus controles (…) Así que siempre les digo a las mujeres que trabajen con la prevención, asistan a su ginecólogo sanas. Cuando nos agarra la enfermedad al principio todo tiene cura, salvas tu vida y eso es lo más importante”, enfatizó.

