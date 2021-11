LE GANÓ AL CÁNCER. Luego de iniciar su tratamiento contra el cáncer de cuello uterino en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, Olga Zumarán ha vuelto a la vida después de una histerectomía, un procedimiento quirúrgico donde se le retiró el útero, por lo que el carcinoma encontrado en esa zona ya no pone en riesgo su vida.

“A ella se le ha retirado todo el útero, incluido el cuello uterino donde estaba la lesión que era microscópica. Al realizarle la histerectomía solo va a requerir como tratamiento esta cirugía, es decir, no va a requerir radioterapia ni quimioterapia ni otros tratamientos oncológicos” señaló el Dr. Manuel Fernández, gerente Quirúrgico del Hospital Edgardo Rebagliati.

Por su parte la actriz señaló que a dos semanas de la operación se siente en excelente estado de salud y agradecida de manera infinita con Dios, su familia y cada uno d ellos médicos que hoy le han conformado la mejor de las noticias, que cáncer está fuera de su cuerpo.

“Me sacaron los ovarios, las trompas de Falopio y el útero, los médicos me dicen que tengo muy buen pronóstico, porque agarraron la enfermedad al principio, en la primera instancia y me dijeron que eso era por la prevención, el trabajo de prevención que he hecho todos los años con mis controles, mis chequeos. Eso ha sido básico para salir de este cáncer que me estaba agobiando y me tenía preocupada”, señaló bastante emocionada.

A OLGA ZUMARÁN LE DETECTARON CÁNCER

A Olga Zumarán se le detectó una lesión pre maligna en el cuello Uterino mediante una colposcopía. Previo a este procedimiento la ex reina de belleza, había realizado su chequeo anual de rutina, donde el médico halló una anomalía y ordenó este segundo examen que agranda la imagen del cuello uterino y logra identificar la lesión. Tras evaluarla se determinó practicarle una histerectomía que ha resultado exitosa, es por ello que la reina de belleza comparte con todos la lección aprendida: la prevención.

“Quiero invocar a las mujeres y hombre a que todos los años se hagan sus chequeos, porque creo que todas las enfermedades, cuando las agarramos en un primer estadio o primera fase se pueden solucionar y si es más avanzado hay que confiar primero en Dios y luego en la mano de los médicos”, señaló la actriz.

LA PREVENCIÓN ES IMPORTANTE

La actual gestión anunció la descentralización de la atención oncológica con el envío de brigadas de especialistas de las Redes Rebagliati, Almenara y Sabogal, al interior del país, con el propósito de prevenir y brindar atención oportuna y capacitar a sus pares, para la atención de pacientes oncológicos.

EsSalud cuenta con cuatro Centros Oncológicos Preventivos que atienden a los asegurados de Lima y callao. A la fecha han realizado más de 163 mil atenciones, entre consultas, chequeos preventivos, procedimientos, exámenes radiológicos y acciones recuperativas a pacientes asegurados.

TE PUEDE INTERESAR

Giuliana Rengifo sobre Tomás Angulo: “Tomé terapia con él y creo que hasta se quiso propasar conmigo”

Al Fondo Hay Sitio regresaría en 2022: Conoce qué actores participarán y cuáles serían los grandes ausentes

Laura Borlini está enamorada: Presentó a su nueva pareja en divertido TikTok