Olinda Castañeda contó que viene pasando la cuarentena al lado de sus dos hijos, su perrito ‘Once’ y los papás de sus pequeños, Giovanni y Jean Francois, en Chaclacayo.

“Estoy en la casa de Jean desde hace dos semanas, compartiendo con ambos papás de mis pequeños. Mis hijos sufren de los bronquios y decidimos estar juntos por si ocurre alguna emergencia”, comentó la modelo.

¿Tienes una buena relación con los papás de tus hijos?

Con el papá de mi hijo Paolo tengo una buena relación desde hace años y con Jean ‘limamos asperezas’. Mis hijos están súper felices, sobre todo Adelle que es la primera vez que está con papi y mami. Uno deja el ego y el rencor, y piensa en su pequeña, no se trata de mí o de él, sino de la felicidad de ella.

Muchos ahora te relacionarán sentimentalmente con Giovanni o Jean…

La gente siempre piensa mal, no es novedad. Es difícil que entiendan esta situación, pero estoy pensando en mis hijos y su felicidad. Mi familia está feliz y con eso me basta. Son los papás de mis pequeños y les veré la cara hasta que me muera, así que por qué no podría tener una buena relación con ellos.

¿Ellos se llevan bien?

Todo bien, son cordiales. Desayunamos, almorzamos y cenamos juntos, pero cada uno tiene su espacio. Estoy muy tranquila porque mientras yo me encargo de los bebés, uno cocina y el otro lava los platos. Nos turnamos para las tareas de la casa.

(Deyanira Bautista)