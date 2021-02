Olinda Castañeda felicitó a Ivana Yturbe porque decidió pasar a la fila de las casadas junto a su prometido, el futbolista Beto Da Silva.

“Muchas felicidades para ella. Tuve la oportunidad de conocerla hace mucho tiempo, me parece una chica linda y si cree que casarse es la decisión correcta, si ha encontrado el amor, para adelante. Es muy bonito encontrar a esa persona especial, que haya mucho respeto y confianza en su relación”, sostuvo la modelo.

Hay quienes dicen que son muy jóvenes para casarse, pues ambos tienen 24 años…

Sé que tienen una relación de más de un año, terminaron y volvieron, en realidad ni el tiempo ni la edad te van a asegurar absolutamente nada. Hay personas que tienen siete años y no deciden casarse, y finalmente terminan. Otros a los seis meses se casan y son felices toda la vida. Lo importante son los sentimientos.

Algo así te pasó con tu esposo Christian Marcial...

Sí, cuando uno está con alguien tiene que sentir paz y tranquilidad. Si tú no tienes eso, realmente no vale la pena estar con esa persona. Nosotros tomamos la decisión de casarnos porque nos encontramos y nos damos tranquilidad y paz, no necesitamos estar pendiente el uno del otro, es algo tan bonito.

¿Cuántos meses de casada tienes?

El 26 (de febrero) cumplimos tres meses de casados y siete de estar juntos. (D. Bautista)