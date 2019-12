Olinda Castañeda aseguró que está ‘soltera’ y por el momento no quiere saber nada del amor, tras el escándalo en el que se vio envuelta por su expareja, el peleador Jackson Mora.

“Estoy soltera y tranquila, enfocada en mi trabajo y mis hijos, quienes son el motor de mi vida. Ayer (miércoles), pasamos una hermosa Navidad junto a mis papás y eso es lo más importante, estamos unidos”, sostuvo la modelo.

Hace poco se te vio junto a un misterioso galán en una fiesta en Chiclayo...

Es un amigo a quien conozco hace años. Él vio que me grababan y me abrazó, pero nada de nada, no es de mi gusto. Aún nada con el amor.

Prefieres disfrutar de tu soltería, tu familia y no saber nada de hombres...

Así es, nada de hombres. Es verano y mejor estar soltera y tranquila, ja, ja. ja.

Hay rumores que indican que Jackson Mora estaría intentando nuevamente conquistarte, ¿es cierto?

Nada. Tampoco me interesa saber de él. No hay manera de comunicarnos porque está bloqueado por todos lados.

¿Algún día lo perdonarás?

Hay un dicho que me gusta mucho y dice: ‘Puedo perdonar, pero no olvido’. Ya lo dejé ir y deseo que sea feliz.

¿Crees que Tilsa lo perdone?

No sé. Ese es un tema de ella y de él.

¿Y cómo marcha la demanda por difamación que te interpuso Lozano?

La querella aún no está admitida. Cualquiera puede demandar, pero primero tiene que ser admitida y eso aún no sucede. Mi abogado ya presentó las pruebas necesarias y solo queda esperar que el juzgado responda. (D. Bautista)