Olinda Castañeda cree que Jossmery Toledo se está victimizando tras terminar su relación con el futbolista Jean Deza.

“No he visto el programa, tampoco conozco a Jossmery, pero eso de victimizarse no me parece”, dijo la amiga de Shirley Arica.

¿Por qué dices eso?

No tengo buenas referencias de ella por lo que pasó con Shirley.

¿No crees que Jossmery sea una víctima?

Ella sabía muy bien lo que hacía, lo que pedía, y me parece de muy mal gusto que después salga a hablar haciéndose la víctima. Si Jean no la dejaba hacer nada, ¿por qué seguía ‘aguantando’ tanto maltrato y siendo infeliz? Igual, él no es santo de mi devoción.

Jossmery dijo que se enamoró de Jean y él no la dejaba trabajar ni publicar contenido en sus redes sociales…

Por qué no se fue y lo dejó, asunto solucionado. Más aún si dice que no pasa nada con él en la cama, me parece muy bajo ese tipo de comentarios. Tengo otra manera de ver las cosas, siempre me pagué mis cosas y, si no funcionaba una relación, chau y seguía con mi vida.

¿Crees que Deza tiene problemas psicológicos?

De todas maneras, ese chico está mal. Yo que las dos (Jossmery y Shirley) lo dejo solo y no le doy tanta pantalla.

(D. Bautista)

