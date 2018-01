Oscar 2017: 'Coco' y su canción 'Recuérdame' son nominadas a los premios de la Academia [FOTOS]

"Coco", la película de Pixar inspirada en el Día de Muertos de México, recibió hoy dos nominaciones a los premios Oscar, en las categorías de 'mejor película animada' y 'mejor canción original' por "Recuérdame".

En la categpría de mejor película anamada, 'Coco' competirá por la estatuilla con 'Olé', 'Un Jefe en Pañales', 'The Breadwinner' y 'Loving Vincent'.

Por otro lado, la canción ' Recuérdame', compuesta por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez para 'Coco', enfrentará a los temas 'Mighty River', de 'Mudbound'; 'Mystery Of Love', de 'Call Me by Your Name'; 'Stand Up For Something', de 'Marshall', y 'This Is Me', de 'The Greatest Showman'.

Oscar 2017: "Coco" fue nominada a 'mejor película animada' Oscar 2017: "Coco" fue nominada a 'mejor película animada'

' Coco' se presenta como la favorita para llevarse los premios Oscar gracias a su triunfo en los Globos de Oro, donde se alzó con el galardón a la mejor cinta de animación.

Con Lee Unkrich como director y el latino Adrian Molina como co-director, 'Coco' cuenta la historia de Miguel y de un misterio oculto durante décadas por su familia, un secreto que será desvelado a través de un viaje al fantástico, colorido y musical universo del Día de Muertos, la tradicional celebración mexicana.

Oscar 2017: "Coco" fue nominada a 'mejor película animada' Oscar 2017: "Coco" fue nominada a 'mejor película animada'

Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Edward James Olmos y Cheech Marin, entre otros, prestaron su voz a la versión de 'Coco' en inglés.

'Coco' fue uno de los éxitos de la taquilla de 2017 al ingresar 656,7 millones de dólares, según los datos del portal especializado Box Office Mojo. Además de ser la más taquillera de la historia de México.