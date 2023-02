El cantante Otoniel Ríos y su esposa, Antonella Moretti, revelan que van a cumplir 14 años juntos y que siempre renuevan sus votos matrimoniales pues suelen cantar en bodas y reviven la llama del amor. Asimismo, cuentan que la clave de su buena relación es la comunicación, el respeto y la confianza; y cuentan cómo van a celebrar en San Valentín.

¿Cuántos años llevan juntos como pareja?

Otoniel: En abril vamos a cumplir catorce años y tenemos un niño de cuatro años, se llama Salvador y quien además, está mostrando su inclinación por la música y el arte.

Antonella: Nos conocemos desde chicos, hemos crecido trabajando juntos y somos muy parecidos en muchos aspectos.

¿Fue un amor a primera vista?

O: Mis padres tenían una orquesta y ella llegó para cantar, me impresionó tanto que me dejó sin palabras. De ahí las cosas se fueron dando poco a poco, nos enamoramos y nos casamos.

¿Y cómo van a vivir este Día de los enamorados?

O: Nosotros todos los 14 de febrero la pasamos trabajando con nuestra orquesta ‘Río band’ y siempre lo hacemos en matrimonios pues nos contratan para este tipo de eventos, y siempre nos hace recordar los momentos lindos que vivimos... es como reafirmar nuestro amor.

A: Es más, tenemos una canción especial que se llama ‘Gracias Diosito’, que compuse y engloba el amor hacia la pareja y siempre la piden en las bodas. Nos gusta estar compartiendo esos momentos pues hay mucha buena vibra de todos los asistentes y regresamos recargados a la casa.

Otoniel, ¿eres romántico?

O: Sí, siempre hay que tener detalles especiales, no esperar que sea 14 de febrero, sino cualquier otro día. Yo me esmero preparándole algo rico o comprándole algo que le guste.

A: Bueno, él es más romántico que yo, a mí me gusta expresar el amor en canciones. Pero me derrito cuando me dedica mensajes en las redes sociales.

Pero es innegable que todas las relaciones pasan por crisis, ¿cómo hacen para superarlas?

O: Siempre hay que conversar, dialogar, las diferencias existen pero es más fuerte el amor y nunca faltar el respeto.

Nada de toxicidad...

A: No somos tóxicos, siempre hay que darle a la otra persona su espacio.

Entonces, va a las pichangas...

A: Para mi suerte no tiene amigos pichangueros, ja, ja. Nosotros somos muy caseros. Y tampoco nos revisamos los celulares, hay mucha confianza entre nosotros.

O: Nos gusta más salir a comer, a pasear y cuando se puede viajamos.

