¡NO LE PARECE! Paco Bazán se tomó unos minutos de su espacio “El Deportivo” para expresar su opinión respecto a la lujosa fiesta en un yate que le organizó Jefferson Farfán a su hijo mayor en Miami.

El conductor de televisión aseguró que directamente no podría decirle nada a Jefferson, y peor aún a su hijo; sin embargo, sí tomó el caso del futbolista para enviar un mensaje a todos los padres.

Paco Bazán reacciona a fiesta que organizó Jefferson Farfán a su hijo.

“A Farfán no tengo nada que decirle ni tampoco al nene, cada uno puede vivir como le da la gana. Cada padre cría a su hijo como mejor prefiere criarlo. Voy a hablarles a los padres de familia a través de lo que hemos visto en televisión (imágenes de la fiesta organizada por Farfán)” , precisó en un inicio.

El exportero resaltó que no los padres deben estar alertas para que los roles no se confundan, y aseguró que no se puede ser ‘chocheras’ de los hijos.

“¡Todo mal! ¡Todo mal! Primero, los padres no somos amigos de nuestros hijos. No somos los chocheras, los brothers, los patitas. ¡Somos los papás! Que podamos, por momentos, tener una relación amical que se pueda confundir en que somos causitas, es en un rato excepcional. Por encima de eso, siempre tenemos que ser padres”, agregó.

Asimismo, enfatizó que es deber de los padres enseñarle a sus hijos que el valor de las cosas. “Siempre tenemos que ser la autoridad, ejercer el rol de papá cabeza de familia. No se puede confundir eso porque se le hace un daño a los niños . Así tengas harto billete, tienes que enseñarle a través de tus ejemplos y austeridad que la vida cuesta (...). El esfuerzo para obtener cosas, bienes materiales. No se puede vivir una vida material porque lo que estamos criando es un materialista, en serio. Por eso, este mensaje va para los padres”, concluyó.