Le da con palo. Luis Sánchez, dueño de la conocida cebichería ‘Mi barrunto’ se ha declarado como enemigo mediático de Paco Bazán. En un informe presentado por ‘Magaly TV, la firme’; se puede ver como ambos personajes se atacan verbalmente.

Sin embargo, durante la nota se ve como Sánchez, quien se declara amigo íntimo de Christian Cueva, le dedica un video a Paco Bazán, en donde le promete que le dedicará un platillo en su establecimiento.

“Ensalada Bazán, quieres tu plato de tu cebichero favorito. Yo te voy a hacer tu plato, tu plato va a ser cebiche Bazán, ¿por qué?, porque tiene que ser un pescado que te represente: una cabrilla, pero una buena cabrilla”

Bazán no se quedó callado y le respondió al cebichero: “Ha intentado ofenderme, diciéndome cabrilla,. O sea, él intenta ofenderme diciéndome homosexual, no me ofendes diciéndome homosexual, Y otra cosa, a mí me encanta la cabrilla”.

Paco Bazán explota por pedido de Gallese sobre arquero ‘bailarín’

Lío de guantes. Paco Bazán, conductor de ‘El Deportivo’ en ATV, parecía estar de acuerdo con la posición de Pedro Gallese sobre la exposición que los hinchas le dan al golero australiano Andrew Redmayne, pero inesperadamente se ‘calentó’ con parte del mensaje que el meta de la selección peruana compartió en su cuenta de Instagram.

“Cuál es el chiste, cuál es la gracia porque le dan vida a este tipo (Andrew Redmayne), no entiendo la verdad, porque le dan alas a este tipo. A Pedro Gallese esto le molesta, le duele y reacciona con razón”, dijo mientras leía el comentario en Instagram.

