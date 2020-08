SE NOS CASA. Paloma de la Guaracha, famosa por sus presuntos romances con personajes de la farándula como Javier Yaipén, Miguelito Barraza y hasta el árabe Yaqoob Mubarak, pasará a la fila de las casadas luego de que su novio, un empresario ganadero, le pidiera la mano el pasado lunes.

Pero todo no es felicidad para Erika Luz. Y es que la famosa ‘Kardashian del Óvalo de Santa Anita’ se mostró indignada tras verificar la calidad del anillo de compromiso que le entregó su prometido.

En el programa de Magaly Medina, la también cantante mostró imágenes de cómo acudió a una joyería para que le tasaran el anillo. “Dicen que mi joya me la han traído de África. Quiero saber si es de oro, de diamante, si es de plata. Quiero que me saques de la duda”, le dijo a la encargada del negocio.

Paloma de la Guaracha indignada por anillo de 90 soles de su prometido | Magaly Tv | TROME

“¿De diamante? Perdón amiga, no. Este es de placa chica, claro, es de plata”, dice la especialista desatando la sorpresa de Paloma de la Guaracha, quien le preguntó en cuánto estaba valorizada la joya.

“Esto de acá es de 90 soles. No te cuesta más. ¿Cómo así te han engañado?”, dijo la encargada de la joyería generando la indignación de la cantante.

En una entrevista con Magaly Medina, Erika Luz dijo que su novio le aseguró que el anillo le costó 700 soles y estaba bañado en oro blanco. “Yo lo he llamado. Me molesté. Le dije: me has estafado... ¡a Paloma darle un regalo de estos”, dijo al mismo tiempo que calificó la joya como una baratija.

VIDEOS RELACIONADOS

Paloma de la Huaracha revela que quisieron pagarle para que no revele chats con Javier Yaipen