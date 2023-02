Érika Luz Palomino, más conocida como Paloma de la guaracha, le aconsejó a Florcita Polo que se aleje de Luiggi Yarasca, su nuevo galán, quien tiene antecedentes policiales, tal como se reveló en el programa ‘Magaly TV: La firme’. Yarasca fue detenido en 2021 por ir en presunto estado de ebriedad en un Audi. En el 2020, también fue detenido por agredir a unos oficiales y se le encontró drogas en su poder.

“Flor tiene que tener cuidado. Lo malo es que cuando Flor conoce a una persona se enamora muy rápido. Yo siempre le he dicho que hay que conocer bien a la persona con la que está saliendo, pero ella es muy alocada”, señaló.

Me parece raro que Susy Díaz no hay investigado al pretendiente de Flor...

Te cuento que Susy se queda con sus nietos y Flor dice que le ha salido un trabajito para verse con el chico. No le dice a su mamá que está saliendo con alguien. Susy también se ha quedado sorprendida con lo que salió en Magaly.

Entonces, Susy no sabía nada.

Debe estar molesta con todo lo que ha sacado Magaly. Hay una chica que están andando con Flor y es ella la que le presenta estas personas, la saca con el pretexto de que tiene un contrato, de que se van a encontrar con un empresario que la va a contratar, mentira. Yo le dije a Susy que Flor tenga cuidado con esa chica porque no la conocemos.

Crees que Luiggi Yarasca se acercó a Flor por interés, en busca de hacerse conocido.

A mí me trae mala espina esa chica porque ella le presenta a este muchacho y dice que es un empresario. No sé, yo no tengo confianza y cualquier día va a salir algo, una bomba, porque Flor es de enamorarse rápido, es loca, se emociona. Hay que conocer bien a la persona, de repente es un delincuente, un matón, tantas cosas.

Parece que tiene varias denuncias.

Tiene que pensar bien con quien se mete, también por sus hijos. Si tiene una relación con ese tipo no lo va a meter a vivir con ella, encima tiene demandas y podría ser peor que Néstor (Villanueva). A Flor siempre le he aconsejado, siempre le he dicho que ella es chica guapa, bonita y merece un buen hombre, que la ame y respete.

¿Qué le aconsejarías a Flor?

Que se aleje de ese tipo, a ella no le conviene. También que piense en sus hijos que son chiquitos y qué ejemplo puede dar metiéndose con esa clase de persona. Flor tiene derecho a enamorarse, pero que sea de una buena persona, un poquito mayor no de un chiquillo.

