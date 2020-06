NO LO NIEGA. Javier Yaipén se pronunció tras la difusión de unas videollamadas con la popular ‘Paloma de la Huaracha', quien en el programa de Magaly Medina aseguró que practicaba el sexting con el músico.

“Lo que pasa es que la señora me estaba vendiendo videos. Ella quería que yo.... no he podido hacer esas cosas”, dijo titubeando y muy nervioso por la polémica, ya que se trata de un hombre casado.

La reportera de Magaly Tv la Firme le consultó si era verdad que le pedía fotos desnuda y que realizaba videollamadas con la ‘Kardashian del Óvalo de Santa Anita'. “Porque ella me estaba pidiendo y yo le decía que no, jamás. Yo jamás voy a estar pidiendo”, dijo Javier Yaipén.

Asimismo, indicó que el objetivo de Paloma de la Huaracha siempre fue que él vaya a visitarla, pero que él se negó en todo momento. “De verdad en algún momento confié que era una amiga, más no que quería hacer daño”, finalizó.

