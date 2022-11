¿CON LAS HORAS CONTADAS? Pamela Cabillas Sánchez, la joven que estafó a miles con las entradas clonadas en el concierto de Daddy Yankee, sigue sin entregarse a la Justicia. Sin embargo, la PNP ha indicado que ella ya cuenta con detención preliminar pues acusada de liderar la banda ‘Los QR de la estafa’ y de haber amasado una millonaria fortuna.

Pese a que ella indicó en una carta que se había puesto a disposición de las autoridades italianas, lo cierto es que Pamela Cabanillas sigue como no habida disfrutando de sus días en Europa. El coronel PNP José Cruz indicó que tarde o temprano será capturada, en declaraciones que recoge Perú 21.

“Esta chica no se ha puesto a derecho, su abogado no se ha apersonado a la investigación. Ella tiene mandato de detención preliminar, va a tener que ponerse a derecho. Ella persiste en esta situación de no allanarse, pero tarde o temprano será capturada y puesta a disposición para que responda por estos hechos criminales ”, señaló en conferencia de prensa.

“La Fiscalía contra la ciberdelincuencia y esta división de estafas ya ha impulsado las medidas limitativas y ya un juez la ha otorgado. Solo es cuestión de tiempo ”, añade el coronel PNP.

De acuerdo a la PNP, Pamela Cabanillas Soley (18) fugó a España y sería la líder de una organización criminal "Los QR de la estafa". (Foto: PNP)

¿Quién es Pamela Cabanillas Soley?

Pamela Cabanillas Soley, de 18 años, es una joven de nacionalidad peruana quien está en el ojo de la División de Estafas de la Dirincri por ser la presunta cabeza de una organización criminal denominada como “Los QR de la Estafa”, donde hay otras 19 personas implicadas, de estafar a cerca de 7 mil personas con 2 mil entradas falsas del concierto de Daddy Yankee.

De acuerdo a la PNP, Pamela Cabanillas Soley (18) fugó a España y sería la líder de una organización criminal “Los QR de la estafa”. (Foto: PNP)

Antes de producirse la avalancha de denuncias, el general de la PNP Manuel Lozada Morales señaló en conferencia realizada el miércoles 19 de octubre que la joven escapó a España con un monto de 500 mil dólares (2 millones de soles).