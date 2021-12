Pamela Franco y su advertencia a Christian Domínguez por si terminan: “No va a encontrar una mujer como yo”

Este viernes el programa “Amor y Fuego” entrevistó a Pamela Franco y Christian Domínguez. Los conductores no se imaginaron que la cantante de “Puro Sentimiento” le iba a dar con palo al padre de su menor hija.

“Lo peor que le puede pasar a Christian es perderme la verdad porque él no va a encontrar una mujer como yo. Él se ríe, pero después esa risa se convierte en llanto”, fueron los primeros misiles de la cantante hacia su pareja.

Luego, la reportera de Amor y Fuego le dice a Pamela Franco ¿Señora? a lo que la cumbiambera le responde: “Sí todavía no me he casado. Es que es la verdad, porque sino después van a decir la otra se cree señora y no tiene el anillo”, agregó.

Esa respuesta hizo que la periodista siga metiendo un poco de fuego y le diga a Pamela: “Pero ya sale su divorcio”, a lo que Pamela Franco responde: “Pero, ya pues, del divorcio viene con el papel y la cajita ( se refiere al anillo de compromiso)”, enfatizó.

Por otro lado, la cantante negó tener su carácter. “Yo soy un pan de Dios”, acotó la vocalista de “Puro Sentimiento”.

¿Christian Domínguez está plantado?

“Yo a mis 38 años, para algunos puede ser poco o para otros mucho. Yo ya hacer algo así... o fallar por mi lado. Sería un fracaso total, no me lo perdonaría, ¿me entiendes?”, comentó el líder de Gran Orquesta.

Por último, Pamela Franco al ser consultado cuándo piensa casarse con Christian Domínguez, sorprendió a todos al oír su respuesta. “Nos vamos a casar cuando cumplamos tres años y un día. La verdad que yo no ando pensando en eso, lo único que me interesa es progresar, seguir avanzando y lo que pase tendrá que pasar. No me atormenta nada, no soy una mujer traumada por nada, quien no ha tenido fracasos en su vida. Yo soy una mujer feliz, vivo mi presente y además se lo que tengo querida”, sentenció.

