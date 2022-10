Pamela Franco comentó que está esperando que se cumplan los días que faltan para celebrar los tres años de relación con Christian Domínguez y acabar con el mito de la separación . En ese sentido, comentó que va a celebrar, como fiesta patronal, ese momento y quizás así ya no le pregunten por ese ‘mito’ que se ha tejido alrededor de su pareja.

Pamela, en ‘América hoy’ comentaron que faltan un par de semanas para que Christian y tú cumplan tres años de relación.

La verdad que me río, no sé por qué están tan preocupados por esa fecha. Christian y yo estamos bien, felices, contentos, ya quiero que llegue esa fecha para terminar con ese mito y celebrar con una fiesta patronal (ríe). Así ya no me van a preguntar siempre por eso.

Christian está más tranquilo, antes lo molestaban por infiel...

Mira, todos cometemos errores, también tuve los míos, no voy a justificar lo que él hizo, pero creo que el tiempo y las situaciones que vives te enseñan a madurar y valorar lo que tienes, a pensar lo que podrías perder si caes en cosas que no son correctas. La vida nos enseña a todos.

Christian dijo que cuando estuviste embarazada tenía más ganas de tener intimidad.

(Ríe) Es verdad, no lo puedo negar, por eso es que mi hijita nació rapidito.

Se especula de que hay algo de tensión entre Karla Tarazona y tú....

Eso no es cierto, no sé por qué inventan cosas.

¿Te molestó que el exesposo de Karla, Rafael Fernández, diga que Christian solo le pasa un poquito de pensión a su hijo Valentino?

(Suspira) Christian y yo no vamos a hablar de un tema que no tiene pies ni cabeza, él está tranquilo porque es un gran papá y está enfocado en seguir creciendo artísticamente porque se vienen más cosas.

¿Ya sale el divorcio y alistan la boda?

Ya se enterarán, tenemos muchos planes, es probable que grabemos juntos. Tenemos muchas cosas por hacer.

La prioridad es tener su casita

Sí, la verdad que nuestro sueño es comprarnos una casa Todo el mundo piensa que nuestro objetivo primero es casarnos, pero eso va a venir después seguro

Por otro lado, Pamela participó en la inauguración del nuevo local, en la avenida La Fontana, de Valentina de pestañas y cejas con su directora Alexandra Valverde. “Ale nos pone bonitas, ella empezó con un local chiquito y hoy tiene sucursales”, detalló.

Pamela Franco en la inauguración de 'Valentina' con Alexandra Valverde y su staff de trabajo. (Foto: GEC /César Bueno)