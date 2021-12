SACA LAS GARRAS. Pamela Franco se presentó en la última gala de ‘El Artista del Año’ para ser el refuerzo, junto a la orquesta Puro Sentimiento, de Estrella Torres y ayudarla a salir de sentencia. La cumbiambera aclaró que está todo bien con la expareja de Tommy Portugal y se refirió también sobre su romance con Christian Domínguez.

Si bien aseguró que Estrella Torres no es su amiga, recalcó que es un gran talento y que merece llevarse la copa en el reality de Gisela Valcárcel. Además, admitió que Christian era su único favorito del programa.

“No he tenido oportunidad de conversar con ella, no la conozco a fondo, sé lo que todo el mundo se ha dado cuenta con cada una de sus presentaciones. Es una chica muy talentosa y creo que ella y todos en realidad han puesto alma, corazón y vida merecen ganar... Christian era mi favorito, ahora puede ganar cualquiera”, dijo.

Al ser consultada por la figura de infarto que tiene luego de dar a luz a su pequeña hija, Pamela reafirmó que está llevando una vida saludable, pero admitió que también es gracias a un pequeño retoque que se hizo.

“He bajado 24 kilos en 9 meses... Lo que pasa que yo en el 2018 yo me hice una lipomarcación, yo no tengo problema para decir las cosas, soy bien fresh. Me lo hice, pero después de mi embarazo, 24 kilos encima, mi panza gigante... pero iba bajando...”, sostuvo.

“Tengo videos que al mes tenía mi marcación todavía, entonces entré a ‘El Artista del Año’, ¿cómo salió mi cuerpo? Era otra persona y después de eso he ido bajando, o sea, como saludable, voy al gimnasio, trabajo todo el día, estoy con la bebé, yo creo que el trajín me ayuda”, agregó.

PAMELA CONFÍA EN CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Más segura que nunca. Pese a su larga lista de romances frustrados y a los rumores de muchas infidelidades, Pamela Franco confía plenamente en su pareja Christian Domínguez, pues “vive su vida” sin preocupaciones.

“Él siempre va a estar ahí, yo prefiero que esté detrás mío que yo detrás de él... No hemos tenido problemas, pero yo sí considero que entre él y yo, él es el más celoso. Lo que pasa es que yo no soy traumada, de hecho todo el mundo ha pasado por unos adornitos y nadie se ha muerto de eso. A mí nadie me ha llegado a traumar, yo estoy viviendo mi vida, me va bien, no ando pensando si él está haciendo algo. Él me da una tranquilidad y yo se la doy, por el momento no”, contó.