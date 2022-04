Pamela Franco se pronunció luego de la oleada de críticas que recibió Christian Domínguez por opinar del escándalo de infidelidad que involucra a Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, cuando un ampay de Magaly Tv La Firme captó al conductor de ‘La banda del Chino’ en besos con su exreportera Fiorella Celiz.

La cantante de Puro Sentimiento habló para las cámaras de Amor y Fuego y respaldó al padre de su hija, que entró en polémica por decir que la traición no es justificable cuando hay una familia de por medio, habiéndole sido infiel a Karla Tarazona cuando recién nacía su hijito hace unos años.

“El hecho de que uno se haya equivocado en algún momento de su vida no significa que no pueda dar un comentario. Ante un error, uno aprende. Yo respeto el comentario de Christian y de todas las personas, yo considero que por lo que le ha pasado, no pueda hablar. Nadie es una perita en dulce, nadie es un salto o una santa, él es una persona normal ”, dijo Pamela Franco.

PAMELA FRANCO: CHRISTIAN OPINA POR EXPERIENCIA

Pamela Franco hizo referencia a las anteriores infidelidades de Christian Domínguez y aseguró que por esta experiencia, su pareja puede opinar. “Por experiencia propia, de repente por algún error que haya cometido antes, sabe o ha vivido eso en carne propia, entonces sabe lo que debe doler”, acotó la cantante.

Pamela Franco sacó cara por el padre de su hija luego de ola ola de críticas que recibió por opinar del escándalo de infidelidad de Aldo Miyashiro.

