Pamela Franco disfruta su embarazo

Pamela Franco aseguró que es muy feliz porque está viviendo su embarazo como siempre lo soñó y cuenta los días para conocer a su pequeña María Cataleya, fruto de su relación con el cantante Christian Domínguez.

“Estoy viviendo mi embarazo como siempre lo soñé, ya tengo seis meses y, a pesar del trabajo, Christian siempre está ahí engriéndome mucho. Soy muy feliz y eso lo debe sentir mi bebé”, dijo emocionada la cantante.

¿Christian le habla mucho a tu pancita?

Sí, nosotros tenemos mucha comunicación con la pancita desde que nos enteramos de que seríamos papás. Christian se da tiempo para estar con nosotras, con la familia y de consentirme, nunca me dice ‘no’.

¿Estás con los antojos?

Recién se me ha dado por comer heladito, me doy el gustito, pero nada en exceso. Estoy llevando tranquila mi embarazo.

¿Piensas televisar el nacimiento de tu bebé?

Creo que es algo que quiero disfrutar mucho y lo íntimo es lo más apropiado.

Hemos visto en tus redes sociales que grabaste una canción con Christian.

Sí, cantar me apasiona y qué mejor que al lado de Christian. La canción se llama ‘Es amor’, pronto la estrenaremos. Cantar con la pancita es diferente, por el tema de la respiración, pero me adapté, Christian me apoyó. Espero en algún momento volver a los escenarios. (D. Bautista)