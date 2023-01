La cantante Pamela Franco, restó importancia a las críticas que recibió por usar un conjunto de color azul y verde limón (top y pantalón) en la boda de Brunella Horna y Richard Acuña que se realizó el fin de semana en un local de La Molina. Además, dijo que se sintió muy cómoda con su atuendo y recalcó que lo volverá a usar, pues tiene colores de temporada y le encanta.

“Yo me puse algo que a mí me gustaba, es más, lo volveré a usar. Ya estoy acostumbrada, cuando me puse el vestido rojo (para la boda de Ethel Pozo) fue igual, me decían por qué color rojo, un montón de cosas. Pero es una ropa, ya pasó. Si yo no me siento bien con algo no me lo pongo”, precisó.

Pamela Franco se sintió cómoda con el look que llevó a la boda de Brunella Horna y Richard Acuña (Foto: Trome)

¿Es cierto que viste el atuendo y lo mandaste a diseñar?

En realidad me iba a mandar a hacer un vestido con piedras, otro modelo, porque el matrimonio de Brunella era en diciembre, pero en esa fecha nos salió contrato y no íbamos a asistir. Con el cambio de fecha no sabíamos si íbamos a tener evento, y hacer un vestido de piedras no se puede en una semana, tenía cinco días. El conjunto de dos piezas no es de tela sport, es de tela elegante y también tenía unos pequeños detalles de pedrería. Pero ya no le doy importancia, igual si me ponía otro vestido algo le iban a encontrar, lo importante es que a mí me encantó, lo quería mandar a hacer hace mucho tiempo y lo voy a volver a usar. Tiene colores de verano, me encanta y eso es lo más importante.

Se estrenó el programa ‘Préndete’ y, mientras opinaban de tu look, Kurt Villavicencio comentó que en la boda de Brunella y Richard asistió el futbolista Christian Cueva y recordó que a ustedes los vincularon, ¿te molesta el comentario?

No tengo nada que decir, no lo he dicho antes y no pienso hablar ahora. Ya estoy acostumbrada a que hablen cosas sin sentido, que están fuera de lugar. Ya exigir respeto está de más. Yo respeto a todos, a todos los programas, y mi respeto lo doy sin esperar nada a cambio.

SIGUE CON SU CARRERA MUSICAL

Karla Tarazona agregó que si no fuiste el año pasado al programa, ahora será peor por el comentario de Kurt.

Yo tengo un equipo, hace cuatro meses me lancé como solista y estoy vendiendo un producto que no quiero que lo vinculen con la vida personal porque después salen a decir tantas cosas. No me suma hablar cosas negativas, ni hablar mal de alguien y si voy a hablar de mi vida privada, voy como Pamela Franco.

Pamela Franco también llegó al matrimonio junto a Christian Domínguez.

¿Irás al programa que beneficie tu carrera musical?

Si mi equipo me dice ‘Pamela, vas’, yo voy. Ellos ven qué es lo que no me va a perjudicar, no quiero que salgan portadas diciendo: ‘Pamela respondió tal cosa o dijo tal cosa’. No tengo una vida perfecta, pero gracias a Dios estamos bien, creciendo y trabajando duro para crecer día a día. Lo que trato es evitar, solo eso, yo le deseo lo mejor a todo el mundo, hasta a quien habla mal de mí.