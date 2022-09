Pamela Franco, pareja de Christian Domínguez, se presentó en América Hoy para dar detalles de la conversación que sostuvo con el empresario. Sin embargo, no pudo ocultar su malestar por cómo las declaraciones del ‘rey de los huevos’ están afectando a su hogar, dando a entender que hay un doble discurso del exesposo de Karla Tarazona.

Franco expresó su molestia inicial debido al mensaje en el que Rafael Fernández había señalado que “tomaba de quien viene” las críticas de Christian Domínguez, lo cual no recaló bien en la cantante.

“ Tú no puedes hacer algo con la mano derecha y borrarlo con la izquierda. Ayer me pide disculpas y hoy se refiere a él (Christian Domínguez) como si fuera lo peor. Estoy molesta porque él no tiene nada que ver ”, manifestó inicialmente.

Tras ello, la exlideresa de Puro Sentimiento dejó en claro que toda esta molestia ocurre a raíz de las declaraciones que dio Fernández a Magaly TV: La Firme. Por ello, le dijo que no puede tener un doble discurso y debe ser más sincero.

“Pueden hablar lo que quieren de Christian, pero yo no voy a vivir atormentada por una ex ni por las que pueden venir. Hay que ser claros, las cosas no suceden por que sí... ¿O es loco? Yo le dije que todo lo que dicen ahora es porque salió de tu boca. No puede dejar en el aire las cosas porque cada uno puede malinterpretar las cosas”, agregó.

Pamela Franco saca cara por Christian Domínguez tras declaraciones de Rafael Fernández

Pamela Franco se molesta con Rafael Fernández y le dice que no perjudique a su familia

La artista señaló que no quiere estar envuelta en controversias por mensajes diferentes que da Rafael Fernández, remarcando que ella no está para tonterías.

“Él me dijo que esas cosas él las decía porque las sintió porque Karla le dijo cosas… Así me dijo él, tal cual. Así que él no me va a venir con vainas de que me dice eso y luego ‘no fui’. Yo no estoy para tonterías”, subrayó.

Finalmente, Pamela Franco reveló que el ‘rey de los huevos’ le envió un mensaje pidiendo disculpas y solicitándole discreción. Ante ello, la cantante le recordó que no son amigos y le dejó en claro que lo único que está logrando es perjudicar a su familia.

“ Él sabía que iba a venir acá y me pidió disculpas, y por ahí vino un pajarito a decir que mejor no diga nada, que esto se acabe. Mira, por si acaso, yo no soy tu amiga para guardarte los secretos. Tú lo que estás haciendo es perjudicar a mi familia. No quiero entrar en detalles, pero él me entiende ”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR