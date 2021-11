Inesperadamente Christian Domínguez fue eliminado en la segunda gala de ‘El Artista del Año’ tras enfrentarse a Elías Montalvo. El cumbiambero recibió el respaldo de su pareja Pamela Franco, sin embargo, emitió nuevas declaraciones y aseguró que no quería que el cantante esté en el show de Gisela Valcárcel.

Ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, Pamela Franco dijo que está feliz, pero no porque no corre el riesgo que Christian le sea infiel, pues como se recuerda, el cantante ha sido vinculado a varias bailarinas del reality, sino que de esa manera no se expone mucho en televisión.

“No estoy contenta porque me vaya a adornar, no, no, son por otras cosas. Yo no quería que él esté ahí porque no creo que se tenga que exponer de esa manera”, arremetió Franco.

Pamela Franco festeja eliminación de Christian Domínguez de ‘El Artista del Año’: “No quería que esté ahí”. Video: Willax TV

Sin embargo, estas declaraciones de Pamela Franco llamaron la atención pues en un inicio se pensaba que lamentaba la eliminación de Christian del reality de Gisela.

LEE TAMBIÉN: Christian Domínguez dice que su divorcio saldrá pronto y Janet se arrodilla para agradecer a Dios

¿QUÉ DIJO PAMELA TRAS ELIMINACIÓN DE CHRISTIAN?

Al ser consulta si le preocupaba que Christian Domínguez sea ampayado con una bailarina del reality, Pamela Franco aseguró que no es así, pues ella no es niñera de nadie.

“No lo acompañé para ‘marcar territorio’, no sirvo para eso, ya he dicho que soy su pareja, pero menos su niñera. Sentía que tenía que estar al lado de Christian (porque estaba sentenciado), voy a estar en los momentos buenos y también en otros”, sostuvo Franco.

A su vez, Christian Domínguez quedó triste porque quedó fuera de ‘El artista del año’, al ser superado por Elías Montalvo.

“Estoy triste porque tenía para dar mucho más, pero así es el concurso. No pensé irme tan rápido, son cosas que pasan y se respeta. Si estoy de acuerdo o no, es algo personal”, precisó.