Pamela Franco estuvo este viernes en el programa de Jazmín Pinedo, ‘Más Espectáculos’, y fue consultada por su polémica boda con Christian Domínguez, luego que el cumbiambero haya prometido, varias veces, que los papeles de su divorcio ya están en la recta final.

“No me voy a casar, no me voy a casar, Pamela no se quiere casar, no hay boda”, dijo a modo de broma cuando fue consultada sobre su futuro matrimonio con el cantante.

En ese sentido, resaltó que muchas veces presionan a las parejas a darse el sí. “Esas cosas tienen que pasar cuando a uno le nace. En el momento en el que Christian, con todas las cosas que tiene que cargar, sus papeles y todo, cuando todo esté en orden y sobre todo, él quiera decirme, ‘Pamela, cásate conmigo’, y si yo por supuesto quiero y le digo que sí y todo está destinado para eso, nos casamos, pero ahorita no hay boda”, acotó la cumbiambera.

Asimismo, indicó que su vida después de la boda será igual, solo que con menos plata. “Es una fiesta, una celebración a la unión que ya existe, porque diariamente nosotros hacemos todo lo que hace una familia. Construir una familia es bastante difícil y nunca llegas a conocer a una persona, hay que ceder, cambiar, porque hay que cambiar para que todo marche bien”, dijo Pamela Franco.

Por otro lado, la madre de la última hija de Christian Domínguez aseguró que nunca soñó en casarse de blanco, sino más bien en tener una hija sola. “ Sí me gustaría casarme, no te voy a mentir, pero por dos personas importantes en mi vida. A parte de Christian, por un sueño que mi mamá tuvo”, aseveró.

Pamela Franco canceló planes de matrimonio

