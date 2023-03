Pamela Franco se enlazó este miércoles 1 de marzo con el programa “América Hoy” y fue consultada sobre las escenas de beso que podrían protagonizar Ethel Pozo y Christian Domínguez en la serie de televisión “Maricucha 2″.

La también cantante no dudó en felicitar a la hija de Gisela Valcárcel por su ingreso a “Maricucha”. “La verdad, no me imaginaba, pero me queda decirle a Ethel las felicitaciones que está entrando a Maricucha que la está rompiendo, estamos hablando de dos profesionales” , resaltó en un inicio la pareja de Christian Domínguez.

En otro momento, Franco descartó que le preocupe las escenas entre Domínguez y Pozo, pues aseguró que ambos son profesionales.

“No hay nada de qué estar cuidando. Ethel es una mujer casada, profesional, desearle lo mejor y que siga rompiendo en rating Maricucha”, resaltó la también cantante.

