DEFENDERÁ A SU FAMILIA. Pamela Franco se pronunció tras las revelaciones de la ‘Chabelita’ sobre su relación con Christian Domínguez. Según Isabel Acevedo, los últimos meses de relación con el cumbiambero fueron “horribles”.

En el programa ‘En Boca de Todos’, Pamela Franco envió un contundente mensaje tras las revelaciones de la ‘Chabelita’ y defendió su relación con Christian Domínguez.

“Las cosas las he tenido claras desde el comienzo de mi relación con Christian. Quisimos y decidimos tener una familia y eso es lo que hicimos. No me voy a poner mal frente a las cámaras, sin embargo, voy a decir que estoy más fuerte que nunca, voy a luchar por mi familia”, dijo Franco.

Pamela Franco: “He aprendido de mis errores y conversé con Christian”

La pareja de Christian Domínguez y madre de una de sus hijas enfatizó que aprendió de sus errores y que solo desea paz y tranquilidad para su familia.

“No soy una santa, tengo errores, he tenido errores y siempre los voy a tener. He aprendido de mis errores pasados y así lo he conversado con Christian. Lo más importante para nosotros es la paz y tranquilidad de nuestra”, expresó.

