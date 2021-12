ARREPENTIDA. Así se mostró Pamela Franco este jueves al ser consultada sobre los tremendos piropos que le lanzó a Anthony Aranda hace unos días en Mujeres al Mando, los mismos que hicieron sonar las alarmas en torno a su relación con Christian Domínguez.

“Después ya me puse a pensar y dije ‘cónchale’... yo creo que aquí no es el término que utilicé, se trata de la persona”, dijo la cantante de ‘Puro sentimiento’ en declaraciones para Amor y Fuego, luego de asegurar que el ‘Gatito activador’ de Melissa Paredes tenía una mirada tan penetrante que la hacía salir corriendo.

En ese sentido, Pamela Franco destacó que sus palabras fueron tomadas de manera negativa y que nunca pensó en el alboroto que se armaría, ya que lo hizo como parte de una ‘chacota’.

“No me imaginé esa magnitud porque no tiene ni pies ni cabeza. Yo amo a mi familia, amo a Christian, lo respeto un montón y jamás en la vida se me pasaría por la mente faltarle el respeto, ni siquiera con la palabra, menos con el pensamiento y menos como lo han querido poner, como que ‘oye, ten cuidado’, jamás en la vida”, dijo la cantante.

Asimismo, aseguró que ella siempre pone en primer lugar a su familia. “De lejitos nomás”, aseveró

Pamela Franco aseguró que ama a su familia y nunca quiso faltarle a Christian Domínguez, con tremendos piropos que le lanzó a Anthony Aranda en Mujeres al Mando.

