SACÓ CARA POR MELISSA. La periodista Pamela Vértiz no dudó en defender a la modelo Melissa Paredes por los ataques que recibió cuando fue captada en un ampay con el bailarín Anthony Aranda, pese a seguir casada con Rodrigo Cuba. Las palabras de la conductora de ‘Día D’ fueron frente a la misma Magaly Medina.

Durante una entrevista a la ‘urraca’, Pamela Vértiz se preguntó por qué América Televisión sacó a Melissa de sus pantallas y se refirió a la desigualdad que existe entre los hombres y las mujeres.

“Sobre el caso de Melissa Paredes, yo digo ¿por qué la sacaron del programa? Por qué ese cargamontón, el hombre que saca los pies del plato no pierde su chamba y la mujer no no...”, dijo generando la incomodidad de Magaly.

Magaly discrepa EN VIVO con Pamela Vértiz: “Lo que hizo Melissa Paredes fue tramposo y mentiroso”

“Qué mal, yo digo esta noche que me parece mal, doble rasero, las mujeres que estamos en pantalla debemos levantar la voz para decir que ese rasero debe eliminarse”, arremetió la comunicadora.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA?

Tras escuchar los argumentos de Pamela Vértiz sobre Melissa Paredes y su caso de infidelidad, Magaly Medina coincidió con ella respecto a que la sociedad peruana hay existe el machismo, sin embargo, arremetió contra la modelo por no asumir sus actos.

“Es cierto, vivimos en una sociedad machista, pero yo creo que el engaño, la mentira e infidelidad es algo que siempre ha causado curiosidad en todos. Además, ahora las estadísticas es que hay muchísimo porcentaje de mujer, la mujer es tan infiel como el hombre, engaña más y mejor que el hombre, es más caleta, claro, ellos no nos van a enseñar a mentir a nosotras”, dijo Magaly Medina.

“Bajo los cánones que todos los programas familiares funcionan tenían que separarla porque los auspiciadores no iban a quererla, ellos tienen sus ciertos valores y reglas. No iban a quererla. Ahora que tampoco me salga Melissa con eso de que “si yo lo hice está mal, si lo hace un hombre está bien”, no, tampoco, porque lo que ella hizo fue tramposo y mentiroso, que tampoco nos venga a decir... ”, sentenció.